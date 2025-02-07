Такого праздника нет? Откуда взялась Масленица и разрешает ли церковь ее отмечать

Откуда взялась Масленица и можно ли ее праздновать

По словам эксперта, у Церкви нет такого отдельного праздника, как Масленица.

"То есть это - не отдельный праздник. В церкви есть неделя накануне Великого поста, которая называется "масленичная". Это связано с тем, что, готовясь к посту, Церковь предлагает верующим три подготовительных недели", - объяснил Коваленко и перечислил их:

первая "подготовительная" неделя - когда нет постных дней вообще;

вторая "подготовительная" неделя - традиционная, с постными средой и пятницей;

третья "подготовительная" неделя - так называемая сыропустная или масленичная (когда, фактически, не употребляется уже мясо, но продолжается употребление творога, молока).

Начало масленичной недели согласно новоюлианскому календарю на 2025 год (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Протоиерей ПЦУ отметил, что с точки зрения богословия период Масленицы связан, определенным образом, с днями творения.

"Если говорить богословски, то мы получим историю о шести днях творения, седьмой день - день, фактически, отдыха. И историю об изгнании Адама из Рая. Если смотреть на библейскую историю, то как раз в Раю люди еще не употребляют мясо", - рассказал он.

Коваленко напомнил, что масленичная неделя, как такая "подготовительная", завершается прощенным воскресеньем, которое можно считать "вхождением в Великий пост с определенным настроением".

"Поэтому, скажем так, церковное относительно этого богословие сравнивает эту неделю с такой еще, как бы райской, жизнью. Напоминает о сотворении мира. И, опять же, завершается эта история изгнанием Адама из Рая и началом Великого поста - как определенного пути возвращения через Христа и Воскресение Его в Царство Небесное", - пояснил эксперт.

Последний день Масленицы и первый день Великого поста-2025 (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

В то же время, по словам Коваленко, если говорить о традициях, то Масленица, действительно, "имеет традиции не только христианские, но и дохристианские" (в некоторых странах это "время карнавалов, определенных театрализованных вещей").

"И это - тоже традиционная история для Церкви. Поскольку Церковь, приходя к тому или иному народу, так или иначе встречалась с местной культурой, местными традициями. И многие из них фактически были восприняты Церковью как форма, но наполнены другими смыслами", - рассказал эксперт.

Он напомнил, что подобная ситуация сложилась и с Рождеством - с его колядками или вертепами (которые так же имеют определенные дохристианские корни), и с писанками на Пасху.

"Так же и часть традиций Масленицы (например народные гуляния) могут иметь и имеют дохристианские корни. Однако так случилось на протяжении веков, что они уже имеют наполнение и христианскими смыслами", - объяснил ректор православного университета.

Так что, по его мнению, Масленицу праздновать можно.

"Никаких нет с этим вопросов... Все эти творожные блины, другие истории, они как раз на этой неделе... Там надо смотреть... Церковь этого не запрещает. Однако это не какая-то церковная, богослужебная или обрядово-церковная история", - отметил Коваленко.

Он добавил, что это, скорее, "народная традиция, которая наполняет подготовительную к Великому посту неделю".

"Ведь с началом поста - уже более такие строгие требования по празднованию, по еде и всему остальному. Поэтому как раз это такое, скажем, вхождение в пост. И, конечно, масленичную неделю мы празднуем. И, фактически, имеем эту традицию", - подытожил протоиерей ПЦУ.