Такого ще не робив ніхто: український пілот дронів встановив світовий рекорд (відео)

Україна готує нове покоління перехоплювачів

Нагадаємо, Україна активно масштабує виробництво безпілотних систем для боротьби з ворожою авіацією та БпЛА.

Зокрема, нещодавно Міноборони допустило до експлуатації дрон "Швідун", який є одним із найефективніших перехоплювачів "Шахедів" завдяки здатності перебувати у повітрі понад дві години.

Також у межах кластера Brave1 тривають випробування нових бойових дронів з покращеним захистом зв'язку та можливістю управління з безпечних позицій.

Окрім цього, розробники працюють над технологією "розумних" роїв, де один оператор зможе керувати групою безпілотників-перехоплювачів як зблизька, так і дистанційно.