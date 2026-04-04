Такого еще не делал никто: украинский пилот дронов установил мировой рекорд (видео)

Украина готовит новое поколение перехватчиков

Напомним, Украина активно масштабирует производство беспилотных систем для борьбы с вражеской авиацией и БпЛА.

В частности, недавно Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Швидун", который является одним из самых эффективных перехватчиков "Шахедов" благодаря способности находиться в воздухе более двух часов.

Также в рамках кластера Brave1 продолжаются испытания новых боевых дронов с улучшенной защитой связи и возможностью управления с безопасных позиций.

Кроме этого, разработчики работают над технологией "умных" роев, где один оператор сможет управлять группой беспилотников-перехватчиков как вблизи, так и дистанционно.