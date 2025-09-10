Такого немає у розвинутому світі: EBA закликала звільнити УЗ від податку на землю

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) закликала уряд звільнити від оподаткування земельним податком землі залізничного транспорту, які знаходяться під залізничним полотном та його облаштуванням. У багатьох країнах ЄС, зокрема в Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі тощо, - такий земельний податок для залізничних підприємств взагалі не застосовується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ЕВА.

Адже залізниця виконує важливу соціально-економічну функцію для місцевих громад, забезпечуючи міжрегіональне сполучення та створюючи робочі місця.

Після скасування податкової пільги у 2019 році АТ «Укрзалізниця» щороку сплачує мільярди гривень земельного податку. Лише за 2020–2023 роки ця сума перевищила 13,2 млрд грн.

"Таке податкове навантаження є економічно необґрунтованим та призводить до низки негативних наслідків для залізниці, як-от: зменшення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості галузі, зниження рентабельності залізничного транспорту тощо. У результаті зростає собівартість залізничних перевезень, що напряму відображається на вартості логістики для бізнесу", - наголосили у EBA.

Натомість в Україні залізниця змушена покривати витрати на земельний податок шляхом підвищення вантажних тарифів для бізнесу. Таким чином, саме бізнес фактично компенсує податкові зобов’язання "Укрзалізниці", а до того - ще й збитки від пасажирських перевезень, які у 2024 році перевищили 18 млрд грн, наголосили експерти Асоціації.

"Європейська Бізнес Асоціація вже звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства фінансів України та профільних парламентських комітетів із закликом відновити справедливість у податковій політиці та підтримати критичну залізничну інфраструктуру. У Мінрозвитку підтримали позицію бізнес-спільноти та підтвердили наявність нерівних умов у транспортній сфері. Асоціація переконана: звільнення земель залізничного транспорту від земельного податку дозволить забезпечити сталий розвиток не лише "Укрзалізниці", а й бізнесу та громад, які залежать від залізничного сполучення", - резюмували у EBA.