Такого нет в развитом мире: EBA призвала освободить УЗ от налога на землю

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) призвала правительство освободить от налогообложения земельным налогом земли железнодорожного транспорта, которые находятся под железнодорожным полотном и его обустройством. Во многих странах ЕС, в частности в Германии, Франции, Великобритании, Польше и т.д., - такой земельный налог для железнодорожных предприятий вообще не применяется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕВА.

Ведь железная дорога выполняет важную социально-экономическую функцию для местных общин, обеспечивая межрегиональное сообщение и создавая рабочие места.

После отмены налоговой льготы в 2019 году АО "Укрзализныця" ежегодно платит миллиарды гривен земельного налога. Только за 2020-2023 годы эта сумма превысила 13,2 млрд грн.

"Такая налоговая нагрузка является экономически необоснованной и приводит к ряду негативных последствий для железной дороги, а именно: уменьшение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, снижение рентабельности железнодорожного транспорта и тому подобное. В результате растет себестоимость железнодорожных перевозок, что напрямую отражается на стоимости логистики для бизнеса", - отметили в EBA.

Зато в Украине железная дорога вынуждена покрывать расходы на земельный налог путем повышения грузовых тарифов для бизнеса. Таким образом, именно бизнес фактически компенсирует налоговые обязательства "Укрзализныци", а до того - еще и убытки от пассажирских перевозок, которые в 2024 году превысили 18 млрд грн, отметили эксперты Ассоциации.

"Европейская Бизнес Ассоциация уже обратилась в Министерство развития общин и территорий Украины, Министерство финансов Украины и профильные парламентские комитеты с призывом восстановить справедливость в налоговой политике и поддержать критическую железнодорожную инфраструктуру. В Минразвития поддержали позицию бизнес-сообщества и подтвердили наличие неравных условий в транспортной сфере. Ассоциация убеждена: освобождение земель железнодорожного транспорта от земельного налога позволит обеспечить устойчивое развитие не только "Укрзализныци", но и бизнеса и общин, которые зависят от железнодорожного сообщения", - резюмировали в EBA.