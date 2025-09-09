Федерація роботодавців закликала закласти у бюджет-2026 фінансування пасажирських перевезень УЗ

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулася до прем’єр-міністра та профільних міністерств із закликом передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки на покриття збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист ФРУ.

У Федерації роботодавців наголошують: залізниця виконує критично важливі функції для оборони та населення, але без системної державної підтримки її стабільна робота опиняється під загрозою.

"Укрзалізниця" щодня перевозить військову техніку, пальне, гуманітарні вантажі та особовий склад ЗСУ, а також забезпечує транспортні послуги для мільйонів громадян. Але такі перевезення є збитковими: у пасажирському сегменті рівень доходів покриває лише близько 40% витрат, у приміському – менш як 10%", – вказали у ФРУ.

Також, за оцінками самої УЗ, понад 63% її інфраструктури щороку завдає збитків на 16 млрд грн. У 2024 році Укрзалізниця отримала 20 млрд грн операційного прибутку від вантажних перевезень, але більшість коштів була спрямована на компенсацію збитків від пасажирських перевезень. Прогноз на 2025 рік передбачає понад 22 млрд грн втрат у цьому сегменті.

"У травні 2025 року уряд виділив 4,3 млрд грн на підтримку пасажирських та вантажних перевезень у воєнний час, на жаль, ситуація принципово не вирішена, і питання довгострокової державної підтримки УЗ є надзвичайно актуальним", - - підкреслили у ФРУ.

У Федерації вважають, що підтримка "Укрзалізниці" з державного бюджету – це не витрати, а інвестиція у збереження обороноздатності, логістичних ланцюгів, експорту, стабільності ринку праці, економічного відновлення та забезпечення суспільного інтересу – як в частині обороноздатності країни, так і в частині доступних послуг з пасажирських перевезень для населення.

Наголошується, що одноразове дофінансування УЗ не вирішує системної проблеми, адже "Укрзалізниця" здійснює соціально важливі пасажирські перевезення по фіксованим неринково низьким цінам, та утримує надлишкову інфраструктуру, робота якої потрібна Силам оборони.

Ключовим завданням є створення передбачуваного механізму державної підтримки УЗ. Це мають бути щорічні видатки з держбюджету, назва та спрямування яких буде чітко пов’язані з витратами компанії від надання послуг з пасажирських перевезень населенню, та не змушуватиме компанію кожного разу шукати точкові непопулярні рішення, як це відбувалось в 2025 році, вважають у ФРУ.

"Саме тому ми пропонуємо закріпити ці зобов’язання у форматі довгострокового меморандуму (3 або більше років) між урядом України та АТ "Укрзалізниця", - наголосили у Федерації

Такий документ, на думку ініціаторів, дозволить гарантувати системну підтримку з бюджету, збалансувати доходи та витрати у пасажирських перевезеннях, знизити фінансові ризики та уникнути кризи ліквідності, а також забезпечити відновлення інфраструктури та прогнозованість для інвесторів.