ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Такого iPhone ще не було. Модель 17 Pro показали на реальних фото за два місяці до релізу

Середа 25 червня 2025 13:55
UA EN RU
Такого iPhone ще не було. Модель 17 Pro показали на реальних фото за два місяці до релізу Злиті фото iPhone 17 Pro з'явилися в мережі за два місяці до презентації (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

До презентації лінійки iPhone 17 залишається все менше часу, і в мережі вже з'явилися майже всі ключові характеристики. Найпомітнішою стала рання поява фото iPhone 17 Pro - за два місяці до анонсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Оновлений дизайн iPhone 17 Pro

Зображення опублікував інсайдер Маджин Бу, відомий своїми витоками про новинки Apple. На знімках видно, що смартфон отримав оновлений блок камер, що свідчить про бажання Apple освіжити зовнішній вигляд флагмана.

Особливу увагу привертає вставка з глянцевого скла на матовій задній панелі - такий контраст візуально виділяється і підкреслює перехід до нового дизайнерського підходу. Раніше передбачалося, що вставка буде виконана зі звичайного прозорого скла.

Важливо зазначити: чохли від попередніх моделей не підійдуть, оскільки форма блоку камер і його габарити змінилися.

Такого iPhone ще не було. Модель 17 Pro показали на реальних фото за два місяці до релізуТакого iPhone ще не було. Модель 17 Pro показали на реальних фото за два місяці до релізуiPhone 17 Pro (фото: X/MajinBuOfficial)

Які ще зміни очікують на користувачів

Хоча розташування об'єктивів залишилося тим самим, Apple перенесла спалах і датчик LiDAR на протилежну сторону. Як це вплине на користувацький досвід - поки що незрозуміло, однак конструктивні зміни можуть бути пов'язані з внутрішніми доробками модуля камери.

Сама камера, за чутками, також зазнає серйозних поліпшень. В iPhone 17 Pro очікується 48-мегапіксельний телеоб'єктив, вдосконалена система відеозапису з перемиканням режимів і нова фронтальна камера на 24 Мп.

Таким чином, дизайн і фотоможливості стануть ключовими змінами в лінійці iPhone 17 - і вже зараз можна оцінити, яким буде майбутній флагман Apple.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО
Зеленський сьогодні зустрінеться з Трампом і не тільки: програма візиту на саміт НАТО
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України