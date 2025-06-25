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Такого iPhone еще не было. Модель 17 Pro показали на реальных фото за два месяца до релиза

Среда 25 июня 2025 13:55
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Такого iPhone еще не было. Модель 17 Pro показали на реальных фото за два месяца до релиза Слитые фото iPhone 17 Pro появились в сети за два месяца до презентации (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

До презентации линейки iPhone 17 остается все меньше времени, и в сети уже появились почти все ключевые характеристики. Самым заметным стало раннее появление фото iPhone 17 Pro - за два месяца до анонса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Обновленный дизайн iPhone 17 Pro

Изображения опубликовал инсайдер Маджин Бу, известный своими утечками о новинках Apple. На снимках видно, что смартфон получил обновленный блок камер, что свидетельствует о желании Apple освежить внешний облик флагмана.

Особое внимание привлекает вставка из глянцевого стекла на матовой задней панели - такой контраст визуально выделяется и подчеркивает переход к новому дизайнерскому подходу. Ранее предполагалось, что вставка будет выполнена из обычного прозрачного стекла.

Важно отметить: чехлы от предыдущих моделей не подойдут, так как форма блока камер и его габариты изменились.

Такого iPhone еще не было. Модель 17 Pro показали на реальных фото за два месяца до релизаТакого iPhone еще не было. Модель 17 Pro показали на реальных фото за два месяца до релизаiPhone 17 Pro (фото: X/MajinBuOfficial)

Какие еще изменения ожидают пользователей

Хотя расположение объективов осталось прежним, Apple перенесла вспышку и датчик LiDAR на противоположную сторону. Как это повлияет на пользовательский опыт - пока неясно, однако конструктивные изменения могут быть связаны с внутренними доработками модуля камеры.

Сама камера, по слухам, также претерпит серьезные улучшения. В iPhone 17 Pro ожидается 48-мегапиксельный телеобъектив, усовершенствованная система видеозаписи с переключением режимов и новая фронтальная камера на 24 Мп.

Таким образом, дизайн и фотовозможности станут ключевыми изменениями в линейке iPhone 17 - и уже сейчас можно оценить, каким будет будущий флагман Apple.

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