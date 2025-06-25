Такого iPhone еще не было. Модель 17 Pro показали на реальных фото за два месяца до релиза
До презентации линейки iPhone 17 остается все меньше времени, и в сети уже появились почти все ключевые характеристики. Самым заметным стало раннее появление фото iPhone 17 Pro - за два месяца до анонса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Обновленный дизайн iPhone 17 Pro
Изображения опубликовал инсайдер Маджин Бу, известный своими утечками о новинках Apple. На снимках видно, что смартфон получил обновленный блок камер, что свидетельствует о желании Apple освежить внешний облик флагмана.
Особое внимание привлекает вставка из глянцевого стекла на матовой задней панели - такой контраст визуально выделяется и подчеркивает переход к новому дизайнерскому подходу. Ранее предполагалось, что вставка будет выполнена из обычного прозрачного стекла.
Важно отметить: чехлы от предыдущих моделей не подойдут, так как форма блока камер и его габариты изменились.
iPhone 17 Pro (фото: X/MajinBuOfficial)
Какие еще изменения ожидают пользователей
Хотя расположение объективов осталось прежним, Apple перенесла вспышку и датчик LiDAR на противоположную сторону. Как это повлияет на пользовательский опыт - пока неясно, однако конструктивные изменения могут быть связаны с внутренними доработками модуля камеры.
Сама камера, по слухам, также претерпит серьезные улучшения. В iPhone 17 Pro ожидается 48-мегапиксельный телеобъектив, усовершенствованная система видеозаписи с переключением режимов и новая фронтальная камера на 24 Мп.
Таким образом, дизайн и фотовозможности станут ключевыми изменениями в линейке iPhone 17 - и уже сейчас можно оценить, каким будет будущий флагман Apple.
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