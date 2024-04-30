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"Такі ж громадяни, як і інші". В ТЦК роз'яснили ситуацію із "затриманням" далекобійників

Фото: в ТЦК роз'яснили ситуацію із затриманням далекобійників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Водії вантажівок такі ж громадяни Україні як й інші, у зв'язку з чим вони повинні мати при собі необхідні військово-облікові документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатського обласного територіального центру комплектування (ОТЦК) та соціальної підтримки (СП).

Що сталось

Нещодавно "Асоціація міжнародних автомобільних перевезень України" заявила про нібито незаконні затримання водіїв вантажівок, а також їх "позбавлення волі". 

"Працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області 24.04.2024 зранку незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, ... мобілізували й направили для проходження військової служби до військових частин", - написала асоціація.

Також зазначалось, що нібито майно водіїв та вантаж були залишені в небезпеці й без нагляду. 

Пояснення ТЦК 

Як відзначають в ТЦК, під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах (КПП) не завжди існує можливість перевірити на місці військово-облікові дані, оскільки громадяни завчасно не подбали про наявність документів. В таких випадках останнім пропонують проїхати для ТЦК та СП для уточнення даних. 

"Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів", - додають в ТЦК. 

Зокрема, якщо громадян не підлягає мобілізації, він повинен мати при собі відповідні документи з відмітками, які підтверджують відстрочку, або ж відміткою про знаття з військового обліку. 

"Також наголошуємо, що система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком", - відзначили в ТЦК. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Чернівецькій області група людей напала на представника ТЦК внаслідок чого останній відкрив вогонь.

Зокрема ТЦК відреагував на нещодавнє відео із затриманням чоловіка, якого намагались запхати у автомобіль у Запоріжжі.

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Мобілізація в Україні