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"Такие же граждане, как и другие". В ТЦК разъяснили ситуацию с задержанием дальнобойщиков

Фото: в ТЦК разъяснили ситуацию с задержанием дальнобойщиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Водители грузовиков такие же граждане Украины, как и другие, в связи с чем они должны иметь при себе необходимые военно-учетные документы.

Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) и социальной поддержки (СП).

Что случилось

Недавно "Ассоциация международных автомобильных перевозок Украины" заявила о якобы незаконных задержаниях водителей грузовиков, а также их "лишение свободы". 

"Работники РТЦК на посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области 24.04.2024 утром незаконно задержали водителей нескольких грузовиков, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, ... мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части", - написала ассоциация.

Также отмечалось, что якобы имущество водителей и груз были оставлены в опасности и без присмотра. 

Объяснение ТЦК 

Как отмечают в ТЦК, при осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах (КПП) не всегда существует возможность проверить на месте военно-учетные данные, поскольку граждане заблаговременно не позаботились о наличии документов. В таких случаях последним предлагают проехать для ТЦК и СП для уточнения данных. 

"В то же время отмечаем, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов", - добавляют в ТЦК. 

В частности, если граждан не подлежит мобилизации, он должен иметь при себе соответствующие документы с отметками, подтверждающими отсрочку, или же отметкой о снятии с воинского учета. 

"Также подчеркиваем, что система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом", - отметили в ТЦК. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Черновицкой области группа людей напала на представителя ТЦК, в результате чего последний открыл огонь.

В частности, ТЦК отреагировал на недавнее видео с задержанием мужчины, которого пытались запихнуть в автомобиль в Запорожье.

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Мобилизация в Украине