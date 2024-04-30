"Такие же граждане, как и другие". В ТЦК разъяснили ситуацию с задержанием дальнобойщиков

Что случилось

Недавно "Ассоциация международных автомобильных перевозок Украины" заявила о якобы незаконных задержаниях водителей грузовиков, а также их "лишение свободы".

"Работники РТЦК на посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области 24.04.2024 утром незаконно задержали водителей нескольких грузовиков, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, ... мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части", - написала ассоциация.

Также отмечалось, что якобы имущество водителей и груз были оставлены в опасности и без присмотра.

Объяснение ТЦК

Как отмечают в ТЦК, при осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах (КПП) не всегда существует возможность проверить на месте военно-учетные данные, поскольку граждане заблаговременно не позаботились о наличии документов. В таких случаях последним предлагают проехать для ТЦК и СП для уточнения данных.

"В то же время отмечаем, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов", - добавляют в ТЦК.

В частности, если граждан не подлежит мобилизации, он должен иметь при себе соответствующие документы с отметками, подтверждающими отсрочку, или же отметкой о снятии с воинского учета.

"Также подчеркиваем, что система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом", - отметили в ТЦК.