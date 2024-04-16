У Запоріжжі люди у військовій формі намагалися заштовхати чоловіка в авто: у ТЦК відреагували

Днями в мережі поширили відео, де чоловіки у військовій формі намагаються заштовхати в автомобіль цивільного у Запоріжжі. В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заперечили свою причетність до інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Запорізького обласного ТЦК та СП.

Там також нагадали, що військовослужбовці ТЦК та СП проводять заходи оповіщення з повним дотриманням вимог законодавства та статутів Збройних сил України, зокрема виключно в однострої встановленого зразка відповідно сезону.

"Після ретельної перевірки можемо з повною відповідальністю повідомити, що військовослужбовці ТЦК та СП не брали участі у подіях, які зафіксовані на відео", - зазначили у ТЦК.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, нещодавно у Мукачево Закарпатської області люди у військовій формі "запакували" чоловіка. Закарпатський ТЦК заявив, що проводить перевірку.

Минулого року у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Тоді ж співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

А у Сумській області поліція повідомила про побиття військового. Виявилося, що він є представником ТЦК.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець на тлі низки випадків, у яких могли бути порушення повноважень співробітників ТЦК, зазначив, що вони не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків прямо посеред вулиці.

Наприкінці грудня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо також заявив, що українцям необхідно звертатися до поліції у разі порушення прав з боку представників ТЦК. Офіцер закликав при цьому не забувати, що захист країни - це обов'язок кожного громадянина.

До того ж Міністерство оборони України проводить позапланові перевірки ТЦК та СП у регіонах, у ході яких виявлено багато порушень.

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