"Таке трапляється рідко": Ігнат розповів про успішну роботу ППО цієї ночі
Під час масованої атаки по Україні вночі 14 березня Росія застосувала велику кількість крилатих ракет. Однак силам ППО вдалося усіх їх знищити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.
"Сьогодні був черговий масований удар. Близько 500 засобів повітряного нападу. Тут були у нас ракети, які атакують по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М" або ж С-400, а також дві протикорабельні ракети "Циркон", - розповів Ігнат.
Він уточнив, що по ворожих ракетах працювали системи ППО Patriot та винищувачі F-16.
"Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як Х-101 або ж "Калібр", вдається перехопити", - зазначив речник.
Водночас він підкреслив, що такий результат сьогодні є заслугою насамперед українських пілотів.
"Відзначає командувач Повітряних сил передусім роботу льотчиків F-16 та інших, які більшу частину крилатих ракет цьогодні збили. Також зенітники 96-ої Київської зенітно-ракетної бригади попрацювали непогано саме у збитті ракет", - наголосив Ігнат.
За його словами, також є дуже непогані результати у екіпажів дронів-перехоплювачів.
"Значну частину ударних дронів вдалося перехопити саме цим інноваційним... Не скажу, що він вже інноваційний, тому що вже весь світ цікавиться цим способом збиття, перехоплення ударних БПЛА", - додав Ігнат.
Обстріл України 14 березня
Нагадаємо, у ніч на 14 березня Росія атакувала Україну десятками ракет різних типів та 430 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.
Водночас зафіксовано влучання 6 ракет та 28 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 7 локаціях.
Основний напрямок удару - Київщина.
Кілька серій потужних вибухів пролунала у Києві, а також під атакою були щонайменше Суми та Запорізька область. Також відомо про постраждалих у Київській області.
Внаслідок атаки Росії пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах України. У зв'язку з цим енергетики змінили графіки відключень світла, а у низці областей ввели аварійні вимкнення.
