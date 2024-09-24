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Таке було понад 100 років тому. На Десні під Києвом зафіксували небезпечний рекорд

Вівторок 24 вересня 2024 17:54
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Таке було понад 100 років тому. На Десні під Києвом зафіксували небезпечний рекорд Десна є важливою водною артерією для багатьох міст (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 24 вересня, на річці Десна в Київській області зафіксували небезпечний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Про який рекорд ідеться

О 8 ранку вівторка, 24 вересня 2024 року, на гідрологічному посту річки Десна в селі Літки Броварського району Київської області було зафіксовано рекордно низький рівень води (за даними гідрологічної станції Київ).

Таке було понад 100 років тому. На Десні під Києвом зафіксували небезпечний рекорд

Річка Десна неподалік столиці (скриншот: google.com/maps)

Йдеться про 69 см над нулем поста. Уточнюється, що це - найнижчий рівень води за весь період спостережень (починаючи з 1923 року).

Крім того, українцям показали, який саме вигляд має нині Десна під Києвом.

Таке було понад 100 років тому. На Десні під Києвом зафіксували небезпечний рекорд

Допис геофізичної обсерваторії (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Варто зазначити, що у період 21-23 вересня, за даними гідрологічної станції Київ, на тому ж самому гідрологічному посту в селі Літки рівень води в Десні перебував на рівні 70 см (що було мінімальним рівнем за весь період спостережень).

Таке було понад 100 років тому. На Десні під Києвом зафіксували небезпечний рекорд

Дані щодо рівня води в Десні впродовж 21-23 вересня (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Осіння межень на річках України

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, на більшості річок нашої країни триває нині режим низької осінньої межені з малозмінними рівнями води. Уточнюється, що така ситуація склалась внаслідок дефіциту опадів.

При цьому межень є періодом (не менше 10 днів) внутрішньорічного циклу, впродовж якого в річці спостерігаються найменші рівні та витрати води.

Так, на Західному Бузі та його притоках у Львівській і Волинська областях впродовж минулої доби (23 вересня) фіксували зниження рівнів води невисокого дощового паводку на 1-6 см.

На більшості рівнинних річок (крім правих притоків Прип'яті - річок Стир і Горинь) тривав малозмінний режим низької межені з добовим зниженням рівнів на 1-4 см за добу та утриманням їх без змін на багатьох ділянках.

Зазначається, що на багатьох ділянках рівнинних річок рівні води утримуються близькими до найнижчих меженних за багаторіччя, а на пригирловій ділянці Прип'яті, її притоці річці Турія, притоках Середнього Дніпра (річках Недра, Трубіж, Тясмин), на нижній ділянці річки Псел, у верхів'ї Ворскли та притоці Сіверського Дінця (річці Казений Торець) - спостерігаються нижчими за них.

На річках Карпатського регіону рівні води впродовж останньої доби стабілізувалися на малозмінних відмітках осінньої межені з утриманням рівнів води без змін на багатьох ділянках та їх зниженням на 1- 5 см.

"На річках регіону утримуються низькі меженні рівні води, на окремих постах рівні води наближаються до мінімальних значень за багаторіччя, а на притоці Тиси річці Ріка (пост Міжгір'я) Закарпатська обл. спостерігаються нижчими за них", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Таке було понад 100 років тому. На Десні під Києвом зафіксували небезпечний рекорд

Гідрологічна ситуація станом на 24 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)

Якої погоди чекати українцям найближчим часом

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні досі не настала метеорологічна осінь. Тим часом найближчими днями температура повітря у більшості областей може дещо підвищитись.

Це пов'язано, зокрема, зі зміною напрямку вітру (з північного або північно-східного на південний або південно-східний).

Так, денна температура у більшості регіонів України найближчими днями очікується в межах 20-27 градусів вище нуля (лише у Карпатах - 15-19°C).

Оскільки зараз триває вже третя декада вересня, тож ночі стали відчутно прохолоднішими.

Найближчими днями нічні температури у більшості регіонів очікуються у межах 7-14 градусів за Цельсієм (у південній частині України в нічні години можуть фіксувати до 17 градусів вище нуля).

Тим часом у Карпатах вночі температури можуть бути суттєво нижчими - до 4-9°C.

Проте сильних холодів і заморозків українцям найближчим часом очікувати не варто, хоча у деяких регіонах ймовірні короткочасні дощі та грози.

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