Таке було понад 100 років тому. На Десні під Києвом зафіксували небезпечний рекорд

У вівторок, 24 вересня, на річці Десна в Київській області зафіксували небезпечний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Про який рекорд ідеться

О 8 ранку вівторка, 24 вересня 2024 року, на гідрологічному посту річки Десна в селі Літки Броварського району Київської області було зафіксовано рекордно низький рівень води (за даними гідрологічної станції Київ).

Річка Десна неподалік столиці (скриншот: google.com/maps)

Йдеться про 69 см над нулем поста. Уточнюється, що це - найнижчий рівень води за весь період спостережень (починаючи з 1923 року).

Крім того, українцям показали, який саме вигляд має нині Десна під Києвом.

Допис геофізичної обсерваторії (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Варто зазначити, що у період 21-23 вересня, за даними гідрологічної станції Київ, на тому ж самому гідрологічному посту в селі Літки рівень води в Десні перебував на рівні 70 см (що було мінімальним рівнем за весь період спостережень).

Дані щодо рівня води в Десні впродовж 21-23 вересня (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Осіння межень на річках України

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, на більшості річок нашої країни триває нині режим низької осінньої межені з малозмінними рівнями води. Уточнюється, що така ситуація склалась внаслідок дефіциту опадів.

При цьому межень є періодом (не менше 10 днів) внутрішньорічного циклу, впродовж якого в річці спостерігаються найменші рівні та витрати води.

Так, на Західному Бузі та його притоках у Львівській і Волинська областях впродовж минулої доби (23 вересня) фіксували зниження рівнів води невисокого дощового паводку на 1-6 см.

На більшості рівнинних річок (крім правих притоків Прип'яті - річок Стир і Горинь) тривав малозмінний режим низької межені з добовим зниженням рівнів на 1-4 см за добу та утриманням їх без змін на багатьох ділянках.

Зазначається, що на багатьох ділянках рівнинних річок рівні води утримуються близькими до найнижчих меженних за багаторіччя, а на пригирловій ділянці Прип'яті, її притоці річці Турія, притоках Середнього Дніпра (річках Недра, Трубіж, Тясмин), на нижній ділянці річки Псел, у верхів'ї Ворскли та притоці Сіверського Дінця (річці Казений Торець) - спостерігаються нижчими за них.

На річках Карпатського регіону рівні води впродовж останньої доби стабілізувалися на малозмінних відмітках осінньої межені з утриманням рівнів води без змін на багатьох ділянках та їх зниженням на 1- 5 см.

"На річках регіону утримуються низькі меженні рівні води, на окремих постах рівні води наближаються до мінімальних значень за багаторіччя, а на притоці Тиси річці Ріка (пост Міжгір'я) Закарпатська обл. спостерігаються нижчими за них", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Гідрологічна ситуація станом на 24 вересня (скриншот: meteo.gov.ua)