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Такое было более 100 лет назад. На Десне под Киевом зафиксировали опасный рекорд

Вторник 24 сентября 2024 17:54
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Такое было более 100 лет назад. На Десне под Киевом зафиксировали опасный рекорд Десна является важной водной артерией для многих городов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 24 сентября, на реке Десна в Киевской области зафиксировали опасный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

О каком рекорде идет речь

В 8 утра вторника, 24 сентября 2024 года, на гидрологическом посту реки Десна в селе Летки Броварского района Киевской области был зафиксирован рекордно низкий уровень воды (по данным гидрологической станции Киев).

Такое было более 100 лет назад. На Десне под Киевом зафиксировали опасный рекорд

Река Десна недалеко от столицы (скриншот: google.com/maps)

Речь идет о 69 см над нулем поста. Уточняется, что это самый низкий уровень воды за весь период наблюдений (начиная с 1923 года).

Кроме того, украинцам показали, как именно выглядит сейчас Десна под Киевом.

Такое было более 100 лет назад. На Десне под Киевом зафиксировали опасный рекорд

Пост геофизической обсерватории (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Стоит отметить, что в период 21-23 сентября, по данным гидрологической станции Киев, на том же гидрологическом посту в селе Летки уровень воды в Десне находился на уровне 70 см (что было минимальным уровнем за весь период наблюдений).

Такое было более 100 лет назад. На Десне под Киевом зафиксировали опасный рекорд

Данные насчет уровня воды в Десне на протяжении 21-23 сентября (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Осенняя межень на реках Украины

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, на большинстве рек нашей страны продолжается режим низкой осенней межени с малосменными уровнями воды. Уточняется, что такая ситуация сложилась в результате дефицита осадков.

При этом межень является периодом (не менее 10 дней) внутригодового цикла, в течение которого в реке наблюдаются наименьшие уровни и расходы воды.

Так, на Западном Буге и его притоках во Львовской и Волынской областях за прошедшие сутки (23 сентября) фиксировали снижение уровней воды невысокого дождевого паводка на 1-6 см.

На большинстве равнинных рек (кроме правых притоков Припяти - рек Стырь и Горынь) продолжался малосменный режим низкой межени с суточным снижением уровней на 1-4 см в сутки и удержанием их без изменений на многих участках.

Отмечается, что на многих участках равнинных рек уровни воды удерживаются близкими к самым низким меженным за многолетие, а на устьевом участке Припяти, ее притоке реке Турия, притоках Среднего Днепра (реках Недра, Трубеж, Тясмин), на нижнем участке реки верховья Ворсклы и притоке Северского Донца (реке Казенный Торец) - наблюдаются ниже них.

На реках Карпатского региона уровни воды на протяжении последних суток стабилизировались на малосменных отметках осенней границы с содержанием уровней воды без изменений на многих участках и их снижением на 1-5 см.

"На реках региона удерживаются низкие меженные уровни воды, на отдельных постах уровни воды приближаются к минимальным значениям за многолетие, а на притоке Тисы на реке Рика (пост Межгорье) Закарпатская обл. наблюдаются ниже них", - уточнили в Укргидрометцентре.

Такое было более 100 лет назад. На Десне под Киевом зафиксировали опасный рекорд

Гидрологическая ситуация по состоянию на 24 сентября (скриншот: meteo.gov.ua)

Какой погоды ждать украинцам в ближайшее время

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине до сих пор не наступила метеорологическая осень. Тем временем, в ближайшие дни температура воздуха в большинстве областей может несколько повыситься.

Это связано, в частности, с изменением направления ветра (с северного или северо-восточного на южный или юго-восточный).

Так, дневная температура в большинстве регионов Украины в ближайшие дни ожидается в пределах 20-27 градусов выше нуля (лишь в Карпатах - 15-19°C).

Поскольку сейчас длится уже третья декада сентября, ночи стали ощутимо прохладнее.

В ближайшие дни ночные температуры в большинстве регионов ожидаются в пределах 7-14 градусов Цельсия (в южной части Украины в ночные часы могут фиксировать до 17 градусов выше нуля).

Тем временем в Карпатах ночью температуры могут быть значительно ниже - до 4-9°C.

Однако сильных холодов и заморозков украинцам в ближайшее время ожидать не стоит, хотя в некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы.

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