Парламент Ірану схвалив закриття Ормузької протоки для судноплавства, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранський телеканал Press TV , інформаційне агентство Reuters та британське видання The Guardian .

"Управління морської торгівлі Великої Британії (UKMTO) заявило, що оцінює загрозу для комерційного судноплавства США в Червоному морі та Аденській затоці поблизу Ірану як "високу", - зазначила британська газета The Guardian.

Іранський парламентар та новий командувач Корпусу вартових ісламської революції Есмаїл Косарі під час виступу перед Клубом молодих журналістів заявив, що перекриття Ормузької протоки - питання часу. За його словами, "це буде зроблено, коли буде необхідно".

Зазначається, що парламент схвалив закриття Ормузької протоки, але остаточне рішення не за ним. Якщо Вища рада національної безпеки Ірану ухвалить це рішення, протоку, через яку проходить 20% світового споживання газу та нафти, можуть перекрити для будь-якого судноплавства.

Чому закриття Ормузької протоки важливе?

Ормузька протока - "морський коридор" між Іраном та Оманом. Він сполучає Перську та Оманську затоку, а також надає Ірану та деяким сусіднім країнам вихід до Індійського океану.

Протока - ключова артерія світової нафтової та газової торгівлі. Через Ормузьку протоку проходить щонайменше 20% світового нафтогазового експорту, основні покупці якого - Китай, Індія, Японія, Південна Корея та деякі інші держави. Перекриття протоки може спричинити величезне зростання цін на нафту, від чого виграє Росія.

Ормузька протока має у найвужчому місті всього 33 кілометри ширини. Іран вважає більшу частину вод протоки "своїми": протистояти йому "в одного" Оман не здатний. Іран може закидати протоку мінами, а також використати свої численні ракетні та десантні катери, а також морські безпілотники.

Іран вже блокував Ормузьку протоку під час ірано-іракської війни 1980-1988 років, коли у протоці розгорнулася "танкерна війна". Ірак атакував лише іранські танкери, тоді як Іран атакував взагалі усі кораблі та судна, які бачив, в тому числі сили ВМС США.

Удар США по Ірану

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. За словами Дональда Трампа, іранську ядерну програму знищено. Проте в Тегерані це заперечили та анонсували "відповідь".

Зокрема в Ірані заявили, що не відкидають виходу із ядерної угоди - оскільки дипломатія не захистила країну. Також Тегеран не виключає блокування Ормузької протоки, що значно підійме світові ціни на нафту.

Закриття даної протоки може вплинути й безпосередньо на українців. Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна пояснював, як пов'язані Ормузька протока та ціни на бензин в Україні.

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