Такая же решительность нужна с Россией: Украина поддержала удары США по Ирану

Украина поддерживает удары США по ядерным объектам Ирана, поскольку иранской программе получения ядерного оружия нужно положить конец. Также Киев надеется, что подобную же решимость западные страны продемонстрируют в противостоянии российскому режиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни любым другим государствам", - говорится в сообщении МИД.

В заявлении сказано, что многолетние мирные усилия по остановке ядерной программы Ирана остались без результатов. К нынешней эскалации на Ближнем Востоке привела именно политика Ирана - агрессивные действия режима аятолл и враждебное отношение ко многим другим нациям, в том числе к Израилю.

"Иран является соучастником преступления агрессии против Украины. Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БПЛА и технологии, которые Россия систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры", - напомнили в министерстве.

В МИД добавили, что удары США и Израиля станут для Ирана убедительным сигналом недопустимости продолжения политики, которую сейчас ведет Тегеран, и призвали Тегеран прекратить оказывать помощь России, пока еще не поздно. А также выразили надежду, что такая же решимость будет проявлена в борьбе с российским режимом.

Завершение российской агрессии против Украины так же требует решимости, лидерства и увеличения давления на тех, кто не демонстрирует конструктива ради достижения мира. Речь идет прежде всего о санкционных ударах по российским нефтяным доходам и военному бюджету, давлении на Россию и усилении оборонных возможностей Украины", - говорится в сообщении.