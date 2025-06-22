Вашингтон окреслив "червоні лінії" для Ірану: дві ключові вимоги

"Ми казали іранцям: ми не хочемо війни з Іраном, ми насправді хочемо миру. Але ми хочемо миру в контексті того, що вони не матимуть ядерної програми, і це саме те, чого президент досяг минулої ночі", - сказав віце-президент США.

Венс зауважив, що, на його думку, до іранців є два великих питання:

чи збираються атакувати американські війська,

чи збираються продовжувати свою ядерну програму.

"І якщо вони залишать американські війська в спокої і вирішать раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення ядерної зброї, то, я думаю, президент висловився дуже чітко", - зауважив він.

Ба більше, Венс заявив, що США можуть мати з Іраном дуже хороші відносини.

"Ми можемо мати мирну ситуацію в цьому регіоні світу. Ми повинні трохи відступити, Крістен, і нагадати собі, що ми вели активні переговори з іранцями, щоб спробувати знайти мирне врегулювання цього конфлікту. Тільки коли президент (США Дональд Трамп, ред.) вирішив, що іранці не ведуть переговори в дусі доброї волі, він прийняв це рішення", - пояснив він.

На думку віцепрезидента, даний удар дає можливість перезавантажити відносини між країнами.

"Перезавантажити ці переговори і привести нас до ситуації, коли Іран зможе вирішити не бути загрозою для своїх сусідів, не бути загрозою для Сполучених Штатів. І якщо вони готові це зробити, Сполучені Штати готові їх вислухати", - підсумував він.