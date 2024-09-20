Така погода буде і у вихідні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 вересня, в Україні буде сухо та сонячно. Така ж погода очікується і у вихідні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У пʼятницю та найближчими вихідними в Україні й надалі буде сухо, сонячно та тепло. 20 вересня максимальна температура повітря у більшості областей становитиме +23....+26 градусів", - розповіла вона.
Дещо свіжішим очікується повітря на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Терпопільській областях, вдень +19....+22 градусів. Вітер буде помірним та північно-східним.
У Києві 20 вересня буде суха ясна погода з температурою повітря вдень +23 градусів.
"Субота з неділею - десь із такою ж синоптичною ситуацією", - попередила Діденко.
Найближчими днями в Україні прогнозується тепла та суха погода, максимально до +26 градусів. І хоча в Україні, незважаючи на осінь, продовжується метеорологічне літо, заморозки вже фіксують у Карпатах.
Додамо, що похолодання в Україні синоптики обіцяють уже давно. Але незважаючи на прогнози, окрім Карпат, "мінуси" в жодній області поки не зафіксовані.
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