Такая погода будет и на выходных. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 20 сентября, в Украине будет сухо и солнечно. Такая же погода ожидается и на выходных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"В пятницу и в ближайшие выходные в Украине и дальше будет сухо, солнечно и тепло. 20 сентября максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +23....+26 градусов", - рассказала она.
Более свежим ожидается воздух на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Терпопольской областях, днем +19....+22 градусов. Ветер будет умеренным и северо-восточным.
В Киеве 20 сентября будет сухая ясная погода с температурой воздуха днем +23 градусов.
"Суббота с воскресеньем - где-то с такой же синоптической ситуацией", - предупредила Диденко.
В ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая и сухая погода, максиально до +26 градусов. И хотя в Украине, несмотря на осень, продолжается метеорологическое лето, заморозки уже фиксируют в Карпатах.
Добавим, что похолодание в Украине синоптики обещают уже давно. Но несмотря на прогнозы, кроме Карпат, "минусы" ни в одной из областей пока не зафиксированы.
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