Така погода буде і у вихідні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 20 вересня, в Україні буде сухо та сонячно. Така ж погода очікується і у вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У пʼятницю та найближчими вихідними в Україні й надалі буде сухо, сонячно та тепло. 20 вересня максимальна температура повітря у більшості областей становитиме +23....+26 градусів", - розповіла вона.

Дещо свіжішим очікується повітря на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Терпопільській областях, вдень +19....+22 градусів. Вітер буде помірним та північно-східним.

Погода в Києві та області та на вихідних

У Києві 20 вересня буде суха ясна погода з температурою повітря вдень +23 градусів.

"Субота з неділею - десь із такою ж синоптичною ситуацією", - попередила Діденко.