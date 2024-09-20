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Така погода буде і у вихідні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 20 вересня 2024 07:00
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Така погода буде і у вихідні. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 20 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 вересня, в Україні буде сухо та сонячно. Така ж погода очікується і у вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У пʼятницю та найближчими вихідними в Україні й надалі буде сухо, сонячно та тепло. 20 вересня максимальна температура повітря у більшості областей становитиме +23....+26 градусів", - розповіла вона.

Дещо свіжішим очікується повітря на Закарпатті, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Терпопільській областях, вдень +19....+22 градусів. Вітер буде помірним та північно-східним.

Погода в Києві та області та на вихідних

У Києві 20 вересня буде суха ясна погода з температурою повітря вдень +23 градусів.

"Субота з неділею - десь із такою ж синоптичною ситуацією", - попередила Діденко.

Погода в Україні

Найближчими днями в Україні прогнозується тепла та суха погода, максимально до +26 градусів. І хоча в Україні, незважаючи на осінь, продовжується метеорологічне літо, заморозки вже фіксують у Карпатах.

Додамо, що похолодання в Україні синоптики обіцяють уже давно. Але незважаючи на прогнози, окрім Карпат, "мінуси" в жодній області поки не зафіксовані.

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