ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Такая погода будет и на выходных. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 20 сентября 2024 07:00
UA EN RU
Такая погода будет и на выходных. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 20 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 20 сентября, в Украине будет сухо и солнечно. Такая же погода ожидается и на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В пятницу и в ближайшие выходные в Украине и дальше будет сухо, солнечно и тепло. 20 сентября максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +23....+26 градусов", - рассказала она.

Более свежим ожидается воздух на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Терпопольской областях, днем ​​+19....+22 градусов. Ветер будет умеренным и северо-восточным.

Погода в Киеве и области и на выходных

В Киеве 20 сентября будет сухая ясная погода с температурой воздуха днем ​​+23 градусов.

"Суббота с воскресеньем - где-то с такой же синоптической ситуацией", - предупредила Диденко.

Погода в Украине

В ближайшие дни в Украине прогнозируется теплая и сухая погода, максиально до +26 градусов. И хотя в Украине, несмотря на осень, продолжается метеорологическое лето, заморозки уже фиксируют в Карпатах.

Добавим, что похолодание в Украине синоптики обещают уже давно. Но несмотря на прогнозы, кроме Карпат, "минусы" ни в одной из областей пока не зафиксированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, выданные МКС
ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, выданные МКС
DAILY
"Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько "Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский