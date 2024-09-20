Такая погода будет и на выходных. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 20 сентября, в Украине будет сухо и солнечно. Такая же погода ожидается и на выходных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В пятницу и в ближайшие выходные в Украине и дальше будет сухо, солнечно и тепло. 20 сентября максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять +23....+26 градусов", - рассказала она.

Более свежим ожидается воздух на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Терпопольской областях, днем ​​+19....+22 градусов. Ветер будет умеренным и северо-восточным.

Погода в Киеве и области и на выходных

В Киеве 20 сентября будет сухая ясная погода с температурой воздуха днем ​​+23 градусов.

"Суббота с воскресеньем - где-то с такой же синоптической ситуацией", - предупредила Диденко.