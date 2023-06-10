"Так Путіну і передайте". Зеленський відповів на заяву диктатора про контрнаступ ЗСУ

Відповідаючи на питання журналіста, чи відповідає дійсності заява російського диктатора Володимира Путіна про початок контрнаступу ЗСУ, Зеленський сказав, що контрнаступальні операції ведуться, але він не буде говорити, на якому етапі.

"Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, не буду говорити детально", - сказав він.

Президент зауважив, що всі відчують контрнаступальні дії українських військових. Він також наголосив, що не варто довіряти тим чи іншим Telegram-каналам і особливо російському диктатору.

"Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами, Сирський, Тарнавський, Москальов, Залужний. Всі настроєні позитивно. Так Путіну і передайте", - додав Зеленський.

Заява Путіна

Зауважимо, що вчора російський диктатор Володимир Путін заговорив про нібито початок контрнаступу українських військових. При цьому він поскаржився на нестачу сучасної зброї у країни-агресора.

Диктатор також спробував заспокоїти росіян, збрехавши, що окупаційні війська нібито відбивають атаки українських захисників.

Контрнаступ України

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступу.

Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

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