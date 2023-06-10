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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Так Путіну і передайте". Зеленський відповів на заяву диктатора про контрнаступ ЗСУ

Фото: український президент Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові ведуть на фронті наступальні та оборонні операції. Командувачі військ налаштовані позитивно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналіста, чи відповідає дійсності заява російського диктатора Володимира Путіна про початок контрнаступу ЗСУ, Зеленський сказав, що контрнаступальні операції ведуться, але він не буде говорити, на якому етапі.

"Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває, що їм недовго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, не буду говорити детально", - сказав він.

Президент зауважив, що всі відчують контрнаступальні дії українських військових. Він також наголосив, що не варто довіряти тим чи іншим Telegram-каналам і особливо російському диктатору.

"Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю, я щоденно на зв'язку з нашими командувачами, Сирський, Тарнавський, Москальов, Залужний. Всі настроєні позитивно. Так Путіну і передайте", - додав Зеленський.

Заява Путіна

Зауважимо, що вчора російський диктатор Володимир Путін заговорив про нібито початок контрнаступу українських військових. При цьому він поскаржився на нестачу сучасної зброї у країни-агресора.

Диктатор також спробував заспокоїти росіян, збрехавши, що окупаційні війська нібито відбивають атаки українських захисників.

Контрнаступ України

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські війська ще не розпочали контрнаступ. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до наступу.

Додамо, що аналітики ISW писали, що українські воїни продовжують проводити контрнаступні дії під Бахмутом. Водночас окупанти, ймовірно, відступають з позицій, які затопило після підриву Каховської ГЕС.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України