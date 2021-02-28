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В Таиланде стартовала кампания вакцинации от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 28 февраля, в Таиланде началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первая прививка была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу.

Об этом сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что вакцинация обеспечит безопасность людей от распространения COVID-19. Это позволит Таиланду как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - сказал министр.

Таиланд получил свои первые 200 тысяч китайской вакцины. Ожидается, что еще 1,8 млн доз прибудет в марте и апреле.

На этой неделе в Таиланд поставлены также 117 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, в начале января в Таиланде выявили "британский" штамм коронавируса. Все четыре человека, которые заразились штаммом, из одной семьи.

Кроме того, в Бразилии зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

Отметим, из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.

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Новости Украины таиландвакцинацияКоронавирус
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