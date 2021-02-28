В Таиланде стартовала кампания вакцинации от COVID-19

В воскресенье, 28 февраля, в Таиланде началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первая прививка была сделана вице-премьеру, министру здравоохранения страны Анутину Чарнвиракулу.

Об этом сообщает Reuters .

"Я надеюсь, что вакцинация обеспечит безопасность людей от распространения COVID-19. Это позволит Таиланду как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - сказал министр.

Таиланд получил свои первые 200 тысяч китайской вакцины. Ожидается, что еще 1,8 млн доз прибудет в марте и апреле.

На этой неделе в Таиланд поставлены также 117 тыс. доз вакцины AstraZeneca.