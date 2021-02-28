У Таїланді стартувала кампанія вакцинації від COVID-19

У неділю, 28 лютого, у Таїланді почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Перше щеплення було зроблено віце-прем'єру, міністру охорони здоров'я країни Анутину Чарнвиракулу.

Про це повідомляє Reuters .

"Я сподіваюся, що вакцинація забезпечить безпеку людей від поширення COVID-19. Це дозволить Таїланду як можна швидше повернутися до нормального життя", - сказав міністр.

Таїланд отримав свої перші 200 тисяч китайської вакцини. Очікується, що ще 1,8 млн доз прибуде в березні і квітні.

На цьому тижні в Таїланд поставлені 117 тис. доз вакцини AstraZeneca.