У Таїланді стартувала кампанія вакцинації від COVID-19

У неділю, 28 лютого, у Таїланді почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу. Перше щеплення було зроблено віце-прем'єру, міністру охорони здоров'я країни Анутину Чарнвиракулу.
Про це повідомляє Reuters.
"Я сподіваюся, що вакцинація забезпечить безпеку людей від поширення COVID-19. Це дозволить Таїланду як можна швидше повернутися до нормального життя", - сказав міністр.
Таїланд отримав свої перші 200 тисяч китайської вакцини. Очікується, що ще 1,8 млн доз прибуде в березні і квітні.
На цьому тижні в Таїланд поставлені 117 тис. доз вакцини AstraZeneca.
Нагадаємо, на початку січня у Таїланді виявили "британський" штам коронавірусу. Всі чотири людини, які заразилися штамом, з однієї сім'ї.
Крім того, в Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британського зразка вірусу.
Зазначимо, через новий штам коронавірусу Європу охопила хвиля паніки. Країни закривають сполучення з Великобританією, де налічується більше тисячі випадків зараження мутував COVID-19. Що відомо про мутації коронавірусу і наскільки вона небезпечна - в матеріалі РБК-Україна.