В Таиланде спасатели вызволили из пещеры еще двух детей

В пещере остается еще 8 детей и футбольный тренер

В Таиланде из затопленной пещеры Кхао Луанг спасатели эвакуировали на поверхность еще двух детей, которые находились внутри с 23 июня. Об этом сообщает ВВС.

В пещере остается еще 8 детей и футбольный тренер.

Thai navy now says 4th is out — Jonathan Head (@pakhead) July 8, 2018

Сегодня, 8 июля, спасатели уже освободили первых двух подростков из юношеской футбольной команды, которые были заблокированы в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде.

Ранее власти Таиланда заявили, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в ближайшие четыре дня.

Напомним, ранее сообщалось, что родители подростков, которые оказались заблокированными в пещере в Таиланде, дали согласие на их эвакуацию.

Также сообщалось, что воду из пещеры предложили откачать с помощью немецких супернасосов.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.