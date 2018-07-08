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Интервью

В Таиланде спасатели вызволили из пещеры еще двух детей

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 16:30
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)
Фото: спасательная операция в Тайланде (twitter.com/Independent)

В пещере остается еще 8 детей и футбольный тренер

В Таиланде из затопленной пещеры Кхао Луанг спасатели эвакуировали на поверхность еще двух детей, которые находились внутри с 23 июня. Об этом сообщает ВВС.

В пещере остается еще 8 детей и футбольный тренер.

 

Сегодня, 8 июля, спасатели уже освободили первых двух подростков из юношеской футбольной команды, которые были заблокированы в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде.

Ранее власти Таиланда заявили, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в ближайшие четыре дня.

Напомним, ранее сообщалось, что родители подростков, которые оказались заблокированными в пещере в Таиланде, дали согласие на их эвакуацию.

Также сообщалось, что воду из пещеры предложили откачать с помощью немецких супернасосов.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.

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Теги публикации: таиланд, спасатели, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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