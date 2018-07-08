Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Воду из пещеры с детьми в Таиланде предложили откачать с помощью немецких супернасосов

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 14:23
Фото: спасатели (EPA / THAI NAVY)
Фото: спасатели (EPA / THAI NAVY)

С таким предложением выступил президент Службы технической помощи THW Германии Мариан Вендт

Воду из пещеры в Таиланде, в которой остаются заблокированными дети, предложили откачать с помощью немецких супернасосов. С соответствующим заявлением выступил президент Службы технической помощи THW, выполняющей в Германии функции МЧС, Мариан Вендт, сообщает Deutsche Welle.

"У нас есть высокоэффективные супернасосы, которые мы предлагаем доставить в Таиланд, чтобы оказать там помощь спасателям", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что родители подростков, которые оказались заблокированными в пещере в Таиланде, дали согласие на их эвакуацию.

Также ранее сообщалось, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в Тайланде, где они застряли, в ближайшие четыре дня.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.

Родители детей, запертых в пещере в Таиланде, согласились на их эвакуацию Власти Таиланда сообщили об идеальных условиях для спасения застрявших в пещере детей
Теги публикации: таиланд, дети, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь