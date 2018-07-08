Воду из пещеры с детьми в Таиланде предложили откачать с помощью немецких супернасосов

С таким предложением выступил президент Службы технической помощи THW Германии Мариан Вендт

Воду из пещеры в Таиланде, в которой остаются заблокированными дети, предложили откачать с помощью немецких супернасосов. С соответствующим заявлением выступил президент Службы технической помощи THW, выполняющей в Германии функции МЧС, Мариан Вендт, сообщает Deutsche Welle.

"У нас есть высокоэффективные супернасосы, которые мы предлагаем доставить в Таиланд, чтобы оказать там помощь спасателям", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что родители подростков, которые оказались заблокированными в пещере в Таиланде, дали согласие на их эвакуацию.

Также ранее сообщалось, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в Тайланде, где они застряли, в ближайшие четыре дня.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.