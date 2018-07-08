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Інтерв'ю

У Таїланді рятувальники визволили з печери ще двох дітей

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 16:30
Фото: рятувальна операція у Таїланді (twitter.com/Independent)
Фото: рятувальна операція у Таїланді (twitter.com/Independent)

У печері залишається ще 8 дітей та футбольний тренер

У Таїланді із затопленої печери Кхао Луанг рятувальники евакуювали на поверхню ще двох дітей, які перебували всередині з 23 червня. Про це повідомляє ВВС.

У печері залишається ще 8 дітей та футбольний тренер.

 

Сьогодні, 8 липня,  рятувальники вже звільнили перших двох підлітків з юнацької футбольної команди, які були заблоковані в затопленій печері Тхам Луанг в Таїланді. 

Раніше влада Таїланду заявила, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери у найближчі чотири дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію.

Також повідомлялося, що воду з печери запропонували відкачати з допомогою німецьких супернасосов.

Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.
 

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Теги публікації: таиланд, спасатели, дети  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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