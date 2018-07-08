У Таїланді рятувальники визволили з печери ще двох дітей

У печері залишається ще 8 дітей та футбольний тренер

У Таїланді із затопленої печери Кхао Луанг рятувальники евакуювали на поверхню ще двох дітей, які перебували всередині з 23 червня. Про це повідомляє ВВС.

У печері залишається ще 8 дітей та футбольний тренер.

Thai navy now says 4th is out — Jonathan Head (@pakhead) July 8, 2018

Сьогодні, 8 липня, рятувальники вже звільнили перших двох підлітків з юнацької футбольної команди, які були заблоковані в затопленій печері Тхам Луанг в Таїланді.

Раніше влада Таїланду заявила, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери у найближчі чотири дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію.

Також повідомлялося, що воду з печери запропонували відкачати з допомогою німецьких супернасосов.

Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.

