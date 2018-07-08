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Спасатели освободили первых двух детей из пещеры в Таиланде

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 15:29
Фото: спасательная операция в Таиланде (ВВС)
Фото: спасательная операция в Таиланде (ВВС)

Информации о состоянии их здоровья пока нет

Спасатели освободили первых двух подростков из юношеской футбольной команды, которые были заблокированы в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает Independent.

Информации о состоянии их здоровья пока нет. В пещере остаются еще 10 детей.

Отметим, дети находились в пещере более двух недель.

Ранее власти Таиланда заявили, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в ближайшие четыре дня.

Напомним, ранее сообщалось, что родители подростков, которые оказались заблокированными в пещере в Таиланде, дали согласие на их эвакуацию.

Также сообщалось, что воду из пещеры предложили откачать с помощью немецких супернасосов.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.

Воду из пещеры с детьми в Таиланде предложили откачать с помощью немецких супернасосов Родители детей, запертых в пещере в Таиланде, согласились на их эвакуацию
Теги публикации: таиланд, дети, спасатели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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