Спасатели освободили первых двух детей из пещеры в Таиланде

Информации о состоянии их здоровья пока нет

Спасатели освободили первых двух подростков из юношеской футбольной команды, которые были заблокированы в затопленной пещере Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает Independent.

Информации о состоянии их здоровья пока нет. В пещере остаются еще 10 детей.

Отметим, дети находились в пещере более двух недель.

#ThaiCaveRescue: Follow live updates as first 2 boys are rescued https://t.co/sN5TqxSLay pic.twitter.com/CGlnAGgKaE — The Independent (@Independent) July 8, 2018

Ambulance just left with sirens pic.twitter.com/KUJi7nBUaE — Helier Cheung (@HelierCheung) July 8, 2018

Ранее власти Таиланда заявили, что спасатели должны вытащить детей из пещеры в ближайшие четыре дня.

Напомним, ранее сообщалось, что родители подростков, которые оказались заблокированными в пещере в Таиланде, дали согласие на их эвакуацию.

Также сообщалось, что воду из пещеры предложили откачать с помощью немецких супернасосов.

Отметим, мальчики изучали пещеру, когда они и их футбольный тренер оказались в ловушке 23 июня. С тех пор спасатели-ныряльщики смогли взять с собой пищу, кислород и медицинскую помощь, а международная команда работает над планом их освобождения.