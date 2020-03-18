ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Таиланде разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 09:27
В Таиланде разработали новый экспресс-тест на выявление коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Клинические испытания этого экспресс-теста планируется начать в следующем месяце

Тайские ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи разработали экспресс-тест, который может обнаружить в организме человека коронавирус за 30-45 минут. Об этом сообщают тайские газеты Bangkok Post и MHTai.

Как отмечается, клинические испытания этого экспресс-теста планируется начать в следующем месяце. Этот тест может дать результат за 30-45 минут. Для запланированных испытаний готовятся производить до 4 тыс. экспресс-тестов ежедневно. Стоимость каждого из них составит приблизительно 475 бат (15 долларов).

В свою очередь управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства рекомендует не покупать тесты на коронавирус, что продаются в интернете, поскольку ни один из них не был сертифицирован властью.

Напомним, врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские доктора повторяют ошибки при борьбе с коронавирусом. Самой серьезной ошибкой врачи назвали недостаточную защищенность медицинских работников, которые ухаживают за пациентами. Из-за этого возрастает уровень заболеваемости среди врачей и медсестер.

РБК-Украина писало, что украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.

NASA перевело сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса Австралия объявила чрезвычайную ситуация из-за коронавируса
Новости Украины тестыКоронавирустаиланд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь