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В США резко увеличилось количество жертв коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 06:15
В США резко увеличилось количество жертв коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

В общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 18 марта в Соединенных Штатах Америки жертвами коронавируса Covid-19 стали 108 человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

В общей сложности в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 - вылечились. Ранее сообщалось о 85 умерших от коронавируса.

Как сообщает сайт департамента здравоохранения и человеческих ресурсов Западной Вирджинии, в штате подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Таким образом, как пишет The Washigton Post, коронавирус обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия.

Губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис в своем Twitter сообщил, что вирус выявили в районе Восточного Панхандла на границе со штатом Мэриленд.

Напомним, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предоставило американским предпринимателям дополнительные 90 дней для уплаты налогов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в стране закончится в июле-августе 2020 года. Он добавил, что это станет возможным, если власти будут справляться со своей работой и понизят уровень смертности в США.

Ранее сообщалось, что в США начали испытания вакцины от коронавируса на людях.

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