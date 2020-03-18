У Таїланді розробили новий експрес-тест на виявлення коронавірусу

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Клінічні випробування цього експрес-тесту планується почати в наступному місяці

Тайські вчені з Інституту науки і технологій Відьясірімедхі розробили експрес-тест, який може виявити в організмі людини коронавірус за 30-45 хвилин. Про це повідомляються тайські газети Bangkok Post та MHTai.

Як зазначається, клінічні випробування цього експрес-тесту планується почати в наступному місяці. Цей тест може надати результат за 30-45 хвилин. Для запланованих випробувань готуються виробляти до 4 тис. експрес-тестів щодня. Вартість кожного з них складе приблизно 475 батів (15 доларів).

У свою чергу управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів королівства рекомендує не купувати тести на коронавірус, що продаються в інтернеті, оскільки жоден з них не був сертифікований владою.

Нагадаємо, лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські доктора повторюють помилки при боротьбі з коронавирусом. Найсерйознішою помилкою лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників, які доглядають за пацієнтами. Через це зростає рівень захворюваності серед лікарів і медсестер.

РБК-Україна писало, що українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України.