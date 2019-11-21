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В Таиланде произошло сильное землетрясение

Новости » В мире     21.11.2019 - 12:25
В Таиланде произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem,org)

Магнитуда землетрясения составила 6,1 балла

В ночь на 21 ноября на севере Таиланда произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Геологической службы США.

По данным службы, очаг толчков залегал на глубине около 10 км. Место землетрясения находилось в 31 км от города Чалом Пхра Киат на севере Таиланда. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, во Франции 11 ноября произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Кроме того, в Иране 8 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения. Толчки заставили многих людей в панике выбегать из своих домов посреди ночи.

Также сообщалось, что в австрийских Альпах в результате схождения лавины погибли два гражданина Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами.

Раннее в провинции на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,6, которое привело к гибели минимум двух человек. Среди погибших - 15-летний школьник и мужчина, который умер из-за смертельной травмы головы.

Также РБК-Украина писало, что в центральной части Японии в субботу, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов. До этого в Пакистане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8 баллов.

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