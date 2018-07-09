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Из пещеры в Таиланде спасли восьмого подростка

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 15:26
Фото: спасательная операция (twitter.com/nativejar)
Фото: спасательная операция (twitter.com/nativejar)

В пещере все еще остаются четверо подростков и их тренер

Из пещеры в Таиланде освободили восьмого подростка. Об этом сообщает Euronews.

Его доставили в больницу.

В пещере все еще остаются четверо подростков и их тренер.

Сообщается, что спасательные работы идут с опережением графика: на вывод каждого ребёнка на поверхность уходит почти вдвое меньше времени, чем было запланировано.

Операция по вызволению футболистов школьной команды и их тренера, застрявших пещере Кхао Луанг две недели назад, началась в воскресенье.

Напомним, сегодня спасатели возобновили операцию по освобождению подростков из затопленной пещеры в Таиланде. Ранее сообщалось, что им удалось спасти шестого подростка.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако пещеру затопило и они оказались заблокированными в ней.

Из затопленной пещеры в Таиланде спасли еще одного подростка
Теги публикации: таиланд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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