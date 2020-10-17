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В Таиланде полиция применила водометы против демонстрантов

Таиланд, Суббота 17 октября 2020 08:40
В Таиланде полиция применила водометы против демонстрантов
Фото: протесты в Таиланде (flickr.com)
Автор: Максим Зайченко

В столице Таиланда Бангкоке полиция впервые применила спецсредства для подавления трехмесячных протестов против правительства премьер-министра Праюта Чан-Оча. В пятницу силовики пытались разогнать демонстрантов водометами.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как отмечается, тайская полиция применила водометы по тысячам протестующих. До сих пор силовики не применяли серьезных сил для подавления мирных протестов, в которых приняли участие десятки тысяч человек, хотя за последнюю неделю было арестовали 50 демонстрантов, включая нескольких лидеров протестов.

Представитель полиции Киссана Пхатаначароен заявил, что использование водометов является оправданным действием со стороны полиции. Химические вещества в воде, по его словам, не были опасны.

"Полиция соблюдала международные стандарты, чтобы разогнать демонстрацию", - заявил Пхатаначароен.

Напомним, в четверг правительство Таиланда издало указ о чрезвычайных мерах из-за антиправительственных протестов в столице Бангкоке. Они включают запрет массовых собраний и ограничения в работе СМИ.

Отметим, акции протеста регулярно проходят в Бангкоке, а чрезвычайное положение с момента начала пандемии коронавируса в Таиланде продлевали аж до конца сентября.

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