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У Таїланді поліція застосувала водомети проти демонстрантів

Таїланд, Субота 17 жовтня 2020 08:40
У Таїланді поліція застосувала водомети проти демонстрантів
Фото: протести в Таїланді (flickr.com)
Автор: Максим Зайченко

У столиці Таїланду Бангкоку поліція вперше застосувала спецзасоби для придушення тримісячних протестів проти уряду прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. У п'ятницю силовики намагалися розігнати демонстрантів водометами.

Про це пише агентство Reuters.

Як зазначається, тайська поліція застосувала водомети на тисячі протестувальників. Досі силовики не застосовували серйозних сил для придушення мирних протестів, в яких взяли участь десятки тисяч осіб, хоча за останній тиждень було заарештували 50 демонстрантів, включаючи декількох лідерів протестів.

Представник поліції Киссана Пхатаначароен заявив, що використання водометів є виправданим дією з боку поліції. Хімічні речовини у воді, за його словами, не були небезпечні.

"Поліція дотримувалася міжнародних стандартів, щоб розігнати демонстрацію", - заявив Пхатаначароен.

Нагадаємо, у четвер уряд Таїланду видало указ про надзвичайні заходи через антиурядові протести у столиці Бангкоці. Вони включають заборону масових зібрань та обмеження в роботі ЗМІ.

Зазначимо, акції протесту регулярно проходять в Бангкоку, а надзвичайний стан з моменту початку пандемії коронавірусу в Таїланді продовжували аж до кінця вересня.

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