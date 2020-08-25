Таиланд продлил чрезвычайное положение до конца сентября

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Во всех областях королевства продлили ЧП

Кабинет министров Таиланда принял решение продлить режим чрезвычайного положения до 30 сентября. ЧП было продлено поскольку текущая ситуация с коронавирусом во многих регионах мира по-прежнему остается тяжелой.

Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Кабмин утвердил предложения Совета национальной безопасности о продлении срока действия режима ЧП во всех областях королевства.

Также одной из причин продления ЧП стало то, что граждане Таиланда до сих пор возвращаются в страну вывозными рейсами.

Напомним, чрезвычайное положение в Таиланде ввели 26 марта, и с тех пор режим ЧП продлевался четыре раза.

В начале апреля для сдерживания коронавируса Таиланд ввел комендантский час.