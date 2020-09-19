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В Бангкоке устроили масштабную акцию протеста

Бангкок, Суббота 19 сентября 2020 18:37
В Бангкоке устроили масштабную акцию протеста
Фото протесты в Бангкокі (asia.nikkei.com)
Автор: РБК-Украина

Десятки тысяч протестующих устроили протест на площади Санам Луанг в Бангкоке, столице Таиланда. Они требуют принятия новой Конституции и отмены военного правления.

Об этом сообщает Bangkok Post.

На площади собрались, по данным полиции, около 20 тысяч человек. Организаторы протеста ожидают увеличения количества протестующих до 100 тысяч.

Днем демонстранты стояли под проливным дождем, и хотя сейчас он затих, небо остается пасмурным. В прошлом месяце в столице Таиланда Бангкоке на акцию за демократию вышли 10 тысяч человек.

Напомним, Кабинет министров Таиланда продлил чрезвычайное положение в стране до 31 августа.

Чрезвычайное положение в Таиланде ввели 26 марта. С тех пор режим ЧС трижды продлевался. Тогда же власти распорядились закрыть границы для туристов.

В начале апреля для сдерживания коронавируса Таиланд ввел комендантский час.

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