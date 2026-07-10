У Таганрозі почали евакуацію через атаку дронів

Термінова евакуація

"Безпілотна небезпека у місті зберігається. Наразі оперативно евакуюємо людей, чиї будинки потрапили до зони НС", - повідомила Камбулова.

Наразі рятувальники продовжують вивозити мешканців із небезпечної зони, хоча влада прямо і не каже про справжню причину евакуації.

Пожежа в порту та пошкоджена будівля

До цього губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що на території морського порту в Таганрозі після удару безпілотників почалася пожежа.

Фото: у Таганрозі горить нафтобаза (t.me/astrapress)

Також, за заявами місцевої влади, вогонь пошкодив дах адміністративної будівлі. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі проти 10 липня безпілотники кілька годин поспіль атакували Таганрог, унаслідок чого спалахнули пожежі одразу у двох місцях міста - у районі порту та поблизу авіаційного коледжу.

За оцінкою OSINT-аналізу ASTRA, займання виникло на нафтобазі "Курганнефтепродукт".