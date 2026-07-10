В Таганроге начали эвакуацию из-за атаки дронов

Срочная эвакуация

"Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС", - сообщила Камбулова.

В настоящее время спасатели продолжают вывозить жителей из опасной зоны, хотя власти прямо и не говорят о настоящей причине эвакуации.

Пожар в порту и поврежденное здание

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на территории морского порта в Таганроге после удара беспилотников начался пожар.

Фото: в Таганроге горит нефтебаза (t.me/astrapress)

Также, по заявлениям местных властей, огонь повредил крышу административного здания. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщало РБК-Украина, ночью на 10 июля беспилотники несколько часов подряд атаковали Таганрог, в результате чего вспыхнули пожары сразу в двух местах города - в районе порта и вблизи авиационного колледжа.

По оценке OSINT-анализа ASTRA, возгорание возникло на нефтебазе "Курганнефтепродукт".