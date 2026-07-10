В Таганроге начали эвакуацию из-за атаки дронов

В Таганроге после ночной атаки дронов спасатели срочно вывозят людей из попавших в зону чрезвычайной ситуации людей - огонь до сих пор не могут потушить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Таганрога Светлану Камбулову.
"Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС", - сообщила Камбулова.
В настоящее время спасатели продолжают вывозить жителей из опасной зоны, хотя власти прямо и не говорят о настоящей причине эвакуации.
До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на территории морского порта в Таганроге после удара беспилотников начался пожар.
Также, по заявлениям местных властей, огонь повредил крышу административного здания. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Как сообщало РБК-Украина, ночью на 10 июля беспилотники несколько часов подряд атаковали Таганрог, в результате чего вспыхнули пожары сразу в двух местах города - в районе порта и вблизи авиационного колледжа.
По оценке OSINT-анализа ASTRA, возгорание возникло на нефтебазе "Курганнефтепродукт".
Напомним, проблемы есть и в оккупированном Крыму. 8 июля глава Кремля Владимир Путин потребовал от правительства ускорить решение о субсидиях для Крыма и Севастополя из - за топливного кризиса .
Он предложил строить сеть малых нефтеперерабатывающих заводов, чтобы снизить последствия украинских ударов.
Между тем, на следующий день, 9 июля, стало известно, что украинские дроны вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России , из-за чего горючего лишились около 50 миллионов россиян.