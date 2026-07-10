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У Таганрозі почали евакуацію через атаку дронів

09:44 10.07.2026 Пт
2 хв
Що каже влада про причину надзвичайної ситуації?
aimg Олена Чупровська
У Таганрозі почали евакуацію через атаку дронів Фото: У Таганрозі евакуюють людей, чиї будинки зачепила пожежа в порту ( t.me mchs_official)
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У Таганрозі після нічної атаки дронів рятувальники терміново вивозять людей із будинків, що потрапили в зону надзвичайної ситуації - вогонь досі не можуть приборкати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Таганрога Світлану Камбулову.

Термінова евакуація

"Безпілотна небезпека у місті зберігається. Наразі оперативно евакуюємо людей, чиї будинки потрапили до зони НС", - повідомила Камбулова.

Наразі рятувальники продовжують вивозити мешканців із небезпечної зони, хоча влада прямо і не каже про справжню причину евакуації.

Пожежа в порту та пошкоджена будівля

До цього губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що на території морського порту в Таганрозі після удару безпілотників почалася пожежа.

У Таганрозі почали евакуацію через атаку дронівФото: у Таганрозі горить нафтобаза (t.me/astrapress)

Також, за заявами місцевої влади, вогонь пошкодив дах адміністративної будівлі. Загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі проти 10 липня безпілотники кілька годин поспіль атакували Таганрог, унаслідок чого спалахнули пожежі одразу у двох місцях міста - у районі порту та поблизу авіаційного коледжу.

За оцінкою OSINT-аналізу ASTRA, займання виникло на нафтобазі "Курганнефтепродукт".

Нагадаємо, проблеми є і в окупованому Криму. 8 липня очільник Кремля Володимир Путін вимагав від уряду пришвидшити рішення про субсидії для Криму та Севастополя через паливну кризу.

Він запропонував будувати мережу малих нафтопереробних заводів, щоб зменшити наслідки українських ударів.

Тим часом наступного дня, 9 липня, стало відомо, що українські дрони вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії, через що пального позбулися близько 50 мільйонів росіян.

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Російська Федерація НПЗ Атака дронів
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