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В Таганроге начали эвакуацию из-за атаки дронов

09:44 10.07.2026 Пт
2 мин
Что говорят власти о причине чрезвычайной ситуации?
aimg Елена Чупровская
В Таганроге начали эвакуацию из-за атаки дронов Фото: В Таганроге эвакуируют людей, чьи дома задел пожар в порту ( t.me mchs_official)
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В Таганроге после ночной атаки дронов спасатели срочно вывозят людей из попавших в зону чрезвычайной ситуации людей - огонь до сих пор не могут потушить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Таганрога Светлану Камбулову.

Срочная эвакуация

"Беспилотная опасность в городе сохраняется. В настоящее время оперативно эвакуируем людей, чьи дома попали в зону ЧС", - сообщила Камбулова.

В настоящее время спасатели продолжают вывозить жителей из опасной зоны, хотя власти прямо и не говорят о настоящей причине эвакуации.

Пожар в порту и поврежденное здание

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на территории морского порта в Таганроге после удара беспилотников начался пожар.

В Таганроге начали эвакуацию из-за атаки дроновФото: в Таганроге горит нефтебаза (t.me/astrapress)

Также, по заявлениям местных властей, огонь повредил крышу административного здания. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Как сообщало РБК-Украина, ночью на 10 июля беспилотники несколько часов подряд атаковали Таганрог, в результате чего вспыхнули пожары сразу в двух местах города - в районе порта и вблизи авиационного колледжа.

По оценке OSINT-анализа ASTRA, возгорание возникло на нефтебазе "Курганнефтепродукт".

Напомним, проблемы есть и в оккупированном Крыму. 8 июля глава Кремля Владимир Путин потребовал от правительства ускорить решение о субсидиях для Крыма и Севастополя из - за топливного кризиса .

Он предложил строить сеть малых нефтеперерабатывающих заводов, чтобы снизить последствия украинских ударов.

Между тем, на следующий день, 9 июля, стало известно, что украинские дроны вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России , из-за чего горючего лишились около 50 миллионов россиян.

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