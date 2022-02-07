ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тафтай рассказал, угрожает ли энергосберегающий режим спутнику "Сич 2-30"

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 18:24
Тафтай рассказал, угрожает ли энергосберегающий режим спутнику "Сич 2-30" Фото: глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine1)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно украинский спутник "Сич-2-30" был переведен в энергосберегающий режим вследствие отсутствия устойчивой связи. Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал, угрожает ли это аппарату.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Тафтая в интервью для "Общественного".

По словам главы Государственного космического агентства, вышеупомянутый инцидент является нештатной ситуацией, которая рассчитывается на этапе создания аппарата.

"Сейчас необходимо закончить летные испытания, которые длятся 2 месяца. После этого, я уверен, что спутник будет работать штатно. Специалисты КБ "Южного", специалисты в использовании спутниковых связей, Национальный центр космических средств ведут эту работу", - отметил Тафтай.

В то же время на отсутствие связи повлияли несколько факторов, а именно: расположение спутника при выводе на орбиту и общее количество аппаратов, которые вместе с "Сич 2-30" были направлены в космос.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Сич 2-30" вследствие ряда внешних факторов не мог установить устойчивую связь с Землей после чего его перевели в энергосберегающий режим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка