Тафтай розповів, чи загрожує енергозберігальний режим супутнику "Січ 2-30"

Нещодавно український супутник "Січ 2-30" було переведено в енергозберігальний режим внаслідок відсутності стійкого зв’язку. Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів, чи загрожує це апарату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Тафтая в інтерв'ю для "Суспільного".

За словами голови Державного космічного агентства, вищезгаданий інцидент є нештатною ситуацію, яка розраховується на етапі створення апарату.

"Зараз необхідно закінчити льотні випробування, які тривають 2 місяці. Після цього, я впевнений, що супутник буде працювати штатно. Фахівці КБ "Південного", фахівці у використанні супутникових зв'язків, Національний центр використання космічних засобів ведуть цю роботу", - відзначив Тафтай.

Водночас на відсутність зв’язку вплинули декілька факторів, а саме: розташування супутника під час виведення на орбіту та загальна кількість апаратів, які разом з "Січ 2-30" були направлені у космос.