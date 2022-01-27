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У украинского спутника "Сич" возникли проблемы на орбите: что известно

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 20:42
У украинского спутника "Сич" возникли проблемы на орбите: что известно Фото: у украинского спутника " Сич "возникли проблемы на орбитах facebook.com/yuzhnoye)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский спутник "Сич-2-1" вследствие ряда внешних факторов не мог установить устойчивую связь с Землей. Специалисты перевели его в энергосберегающий режим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Южное".

Вследствие утраченной устойчивой связи, специалистам не удалось обеспечить своевременное построение штатной ориентации спутника.

"Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает лишь отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом", - пишет пресс-служба.

Это, со своей стороны, привело к негативному влиянию на энергобаланс спутника. Специалисты самостоятельно перезагрузили аппарат и перевели его в энергосберегающий режим. Уже во время последующих сеансов отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

В течение следующих одного-двух месяцев положение спутника станет благоприятным для обновления его электроэнергии и перевода ориентации в штатную.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 13 января состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30" с американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Предварительно его планировали запустить еще 10 января.

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