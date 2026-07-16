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У TAF Industries розповіли, як працюватиме оборонний альянс між Україною та ЄС

13:10 16.07.2026 Чт
2 хв
До альянсу увійдуть 9 українських компаній
aimg Костянтин Широкун
У TAF Industries розповіли, як працюватиме оборонний альянс між Україною та ЄС Фото: у TAF Industries розповіли, як працюватиме оборонний альянс між Україною та ЄС (Getty Images)
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Компанія TAF Industries увійшла як засновниця до EU Ukraine Drone Alliance. Перша зустріч компаній-засновників відбудеться у вересні в Брюселі.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі TAF Industries.

Зазначається, що засновників Альянсу обирали з-поміж компаній, які мають підтверджений досвід та експертизу у створенні оборонних безпілотних систем і систем протидії ворожим дронам. Загалом до нового альянсу увійшло 18 компаній, серед яких як українські виробники, так і виробники з держав-членів ЄС.

Як зазначили у прес-службі TAF Industries в коментарі РБК-Україна, перша установча зустріч компаній-засновників відбудеться у вересні в Брюселі, там буде 18 засновників, а саме 9 компаній від України та 9 від країн-членів ЄС.

"Тоді буде більше конкретики по тому як працюватиме цей Альянс. Поки про виробництво дронів в рамках цього Альянсу не йдеться", - підкреслили у компанії.

Очікується, що Аальянс сприятиме створенню спільних виробничих майданчиків з європейськими партнерами як в Україні, так і в ЄС. Це також дозволить знизити вразливість ланцюгів постачання та забезпечити довгостроковий доступ до критично важливих компонентів.

Серед ключових цілей ініціативи – розвиток комплексного потенціалу у сфері БпЛА та засобів протидії ворожим дронам і створення для цього конкретних можливостей. Альянс спиратиметься на досвід України та сприятиме зміцненню безпеки й оборони ЄС і України через підтримку інновацій у сфері оборонних безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, 13 липня під час засідання Коаліції охочих у Парижі Україна разом із дев'ятьма європейськими державами започаткувала антибалістичну коаліцію.

Вона працюватиме над розвитком протиракетної оборони, створенням нових засобів перехоплення балістичних ракет та посиленням захисту європейського повітряного простору.

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