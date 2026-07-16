В TAF Industries рассказали, как будет работать оборонный альянс между Украиной и ЕС

Компания TAF Industries вошла как основательница в EU Ukraine Drone Alliance. Первая встреча компаний-основателей состоится в сентябре в Брюсселе.

Отмечается, что основателей Североатлантического союза выбирали из компаний, имеющих подтвержденный опыт и экспертизу в создании оборонных беспилотных систем и систем противодействия враждебным дронам. В общей сложности в новый альянс вошли 18 компаний, среди которых как украинские производители, так и производители из государств-членов ЕС.

Первая учредительная встреча компаний-учредителей состоится в сентябре в Брюсселе, там будет 18 учредителей, а именно 9 компаний от Украины и 9 от стран-членов ЕС.

"Тогда будет больше конкретики после того, как будет работать этот Альянс. Пока о производстве дронов в рамках этого Альянса речь не идет", - подчеркнули в компании.

Ожидается, что Аальянс будет способствовать созданию совместных производственных площадок с европейскими партнерами как в Украине, так и в ЕС. Это также позволит снизить уязвимость цепей снабжения и обеспечить долгосрочный доступ к критически важным компонентам.

Среди ключевых целей инициативы – развитие комплексного потенциала в сфере БпЛА и средств противодействия вражеским дронам и создание для этого конкретных возможностей. Альянс будет опираться на опыт Украины и будет способствовать укреплению безопасности и обороны ЕС и Украины посредством поддержки инноваций в сфере оборонных беспилотных летательных аппаратов.