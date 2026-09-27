Таємниця реліквії: на Туринській плащаниці виявили рідкісну ДНК

Нове дослідження Туринської плащаниці виявило рідкісну людську ДНК із материнської лінії, поширеної на Близькому Сході, а також сліди мікроорганізмів, ймовірно, з моря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Scientific Reports .

Сліди Мертвого моря та код Близького Сходу

Завдяки технології секвенування нового покоління, яка дозволяє одночасно аналізувати мільйони генетичних фрагментів, дослідники розібрали 12 зразків волокон.

Генетичний слід Близького Сходу: у зразках зафіксували рідкісну материнську лінію ДНК H33. Сім'ї з цією гаплогрупою сьогодні проживають переважно на Близькому Сході - зокрема на Святій Землі, у Йорданії, Лівані та Сирії.

Ознаки сольової обробки: науковці виявили солелюбні мікроорганізми (галофільні археї). Це вказує на можливе зберігання лляного полотна поблизу солоних водойм, як-от Мертве море, або обробку льону в солонуватій воді.

Представники Vatican News зазначили, що ці знахідки "додають важливий елемент до мозаїки доказів перебування реліквії на Близькому Сході".

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Томати, кукурудза та ДНК науковців

Попри наявність близькосхідних маркерів, науковці застерігають від передчасних висновків через численні перехресні забруднення, які накопичувалися століттями.

Що виявили на плащаниці?

ДНК дослідників: домінантна материнська лінія, виявлена у трьох зразках, збіглася з генетичним профілем професора П'єрлуїджі Байма Боллоне, який особисто збирав ці волокна у 1978 році.

Сліди контакту: аналіз виявив ДНК численних бактерій шкіри (Cutibacterium, Staphylococcus). Це свідчить про те, що протягом віків плащаниці торкалася значна кількість людей.

Як результат, це робить виокремлення первинної ДНК практично неможливим.

Європейські та американські сліди: серед біоматеріалу знайдено пилок моркви європейських сортів 1500-х років, а також сліди томатів, картоплі, кукурудзи та арахісу, які потрапили до Європи лише після експедицій Колумба.

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Чи належала плащаниця Ісусу?

Залучені генетики підкреслюють, що біологічні дані не дозволяють остаточно підтвердити чи спростувати зв'язок плащаниці з Ісусом Христом.

Віковий діапазон: наявні ДНК-маркери та мікроорганізми не дають змоги встановити, чи виготовлено полотно в І столітті на Близькому Сході, чи це середньовічна підробка з Європи.

Радіовуглецевий аналіз: повторні тести ниток відображають лише пізніші ремонти тканини, а відсутність древніх білків унеможливлює точне датування суто біологічними методами.