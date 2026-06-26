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Ноїв ковчег для ДНК: як людство збереже геноми вимираючих видів

08:11 26.06.2026 Пт
3 хв
Мережа біобанків стане сховком генетичного матеріалу понад 2300 видів рослин і тварин
aimg Ольга Завада
Ноїв ковчег для ДНК: як людство збереже геноми вимираючих видів Colossal створить відкриту ДНК-бібліотеку (фото: Pexels)
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Біостартап Colossal Biosciences, відомий амбітними планами клонування мамонтів, підписав угоду з урядом США. Компанія створить масштабний цифровий кріогенний архів ДНК для захисту вимираючих видів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Як все почалося: державна криза та приватні мільйони

На сьогодні закон США про види, що перебувають під загрозою зникнення (Endangered Species Act), захищає 1662 внутрішніх та 638 іноземних видів.

Попри історичні успіхи у порятунку національних символів (білоголового орлана чи ведмедя гризлі), з 1985 року список розширився на 300%.

Фінансове та технічне навантаження візьме на себе некомерційне крило стартапу - Colossal Foundation, яке акумулювало близько 100 мільйонів доларів пожертв з моменту заснування наприкінці 2024 року.

Організація планує збирати та заморожувати ДНК, тканини та репродуктивні клітини у розподіленій мережі сховищ BioVault, а також створювати детальні цифрові "референсні геноми".

Головна особливість проєкту - повна відкритість даних. Представники фонду підтвердили, що вся генетична інформація буде безкоштовно завантажена у відкриті репозиторії для використання науковцями та екологами по всьому світу.

Ноїв ковчег для ДНК: як людство збереже геноми вимираючих видівКріоконсервований матеріал у сховищі BioVault компанії Colossal Biosciences (фото: Colossal Biosciences)

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"Ноїв ковчег" та комерційні перспективи

Масштабний план розвитку мережі BioVault компанія анонсувала у лютому цього року в межах великої угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами, які інвестували у біотех-стартап щонайменше 60 мільйонів доларів.

Генеральний директор Colossal Бен Ламм порівнює свій проєкт із "сучасним Ноєвим ковчегом" або всесвітнім сховищем насіння на Шпіцбергені.

За його словами, кожен біологічний вид є унікальною бібліотекою еволюційних інновацій, створеною мільйонами років, і втрата цих знань є неприпустимою.

Попри благодійний статус поточного проєкту із урядом США, компанія наразі не розкриває деталей щодо майбутньої комерціалізації заморожених клітинних ланцюжків.

Раніше Colossal Biosciences вже успішно виводила свої розробки на ринок через дочірні комерційні підприємства:

Form Bio (заснована у 2022 році): ліцензує пропрієтарне (захищене авторським правом - ред.) програмне забезпечення для глибокого генетичного аналізу.

Breaking (заснована у 2024 році): займається біоінженерією мікроорганізмів, здатних розкладати пластикові відходи у промислових масштабах.

У компанії переконані, що поєднання ринкових механізмів і глобальних екологічних зобов'язань дозволить залишити майбутнім поколінням не просто польові нотатки та фотографії вимерлих тварин, а реальні інструменти для відновлення біорізноманіття планети.

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