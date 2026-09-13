ua en ru
Нд, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Мільйони сторінок за секунди: як ШІ розшифровує середньовічні рукописи

08:11 13.09.2026 Нд
2 хв
Чому нейромережа може замінити науковців?
aimg Ольга Завада
Мільйони сторінок за секунди: як ШІ розшифровує середньовічні рукописи ШІ розкриє секрети вікових архівів (фото: Mark Milligan)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ШІ почав "читати" середньовічні рукописи та архівні документи, які раніше вимагали років ручної праці. Технології розпізнавання старовинного почерку й автоматичної транскрипції тепер дозволяють значно швидше досліджувати величезні масиви історичних джерел.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Heritage Daily.

На саміті у Відні, організаторами якого виступили Austrian Academy of Sciences (ÖAW) та University of Vienna за підтримки Princeton University, фахівці опрацьовували технічну архітектуру майбутніх ШІ-систем.

Ціль - гарантувати абсолютну точність і надійність автоматичних транскрипцій.

Технологічний стрибок: від ручного читання до нейромереж

Головна проблема середньовічних архівів - їхня фізична та лінгвістична складність.

Нестандартна графіка слів, часова деформація матеріалів, індивідуальні графічні особливості писарів і зниклі діалекти робили більшість документів практично недоступними для швидкого вивчення.

Читайте більше: Шифр, який не зламали за 600 років: вчені знайшли нову зачіпку у манускрипті Войнича

Сучасні ШІ-моделі вирішують це за допомогою комплексного алгоритмічного підходу.

Як саме?

Нейромережеве розпізнавання почерку (HTR) - комп'ютерний зір навчають на тисячах зразків конкретної епохи. Це дозволяє алгоритму розрізняти й відновлювати навіть напівзбережені літери;

Автоматична транскрипція та нормалізація - ШІ не просто переводить графіку у цифровий текст, а й розпізнає застарілі скорочення, адаптуючи їх під сучасні мовні структури;

Опрацювання мультиспектральних сканів - нейромережі аналізують зображення у різних діапазонах світла, виявляючи чорнила, що вигоріли або були навмисно змиті з пергаменту (палімпсести).

Big Data у роботі зі столітньою історією та артефактами

Найбільший прорив полягає у зміні масштабу досліджень. Замість того, щоб аналізувати кожен манускрипт окремо, вчені застосовують методи Big Data до цілих цифрових сховищ.

Спеціальні алгоритми здатні миттєво сканувати мільйони сторінок, знаходячи перехресні посилання, ідентичні топоніми, згадки маловідомих осіб та приховані мовні патерни.

Це дозволяє будувати цифрові карти зв'язків між документами з різних куточків світу, відновлюючи цілісні історичні події за лічені секунди.

Більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект Науковці
Новини
Кремль назвав "неможливою" зустріч Зеленського з Путінимі на G20 у Маямі
Кремль назвав "неможливою" зустріч Зеленського з Путінимі на G20 у Маямі
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech