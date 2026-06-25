Людство може зникнути без сліду: що збереже архів Memory of Mankind

Сучасне людство ризикує залишити по собі менше письмових слідів, ніж давні цивілізації. Інноваційний проєкт Memory of Mankind хоче зафіксувати історію нашої епохи у камені та сховати її на глибині двох кілометрів під землею.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на офіційний сайт проєкту.

Ініціатор проєкту Мартін Кунце зазначає, що у довгостроковій перспективі єдиними слідами нашої діяльності на планеті можуть залишитися глобальне потепління, ядерні відходи та бляшанки від енергетиків.

Щоб запобігти цьому, команда MOM об'єднала зусилля з науковцями, університетами, газетами та бібліотеками для створення тривалого аналогового сховища в альпійському регіоні Гальштат.

Крихкість "цифри" та уроки минулого

Сучасні цифрові сховища є критично вразливими. У сучасну епоху, згідно з попередженнями NASA, потужний викид корональної маси може знищити сервери, жорсткі диски та хмарні сховища, стерши офіційні документи, наукові праці та культурні надбання.

Окрім природних загроз, існує проблема швидкого застарівання технологій. Дискети, відеокасети та мінідиски стали непридатними для використання всього за кілька десятиліть через зникнення зчитувальних пристроїв.

Паперові носії та газети також недовговічні - за несприятливих умов папір перетворюється на пил, а волога газета розкладається за шість тижнів.

Технологія керамічного мікрофільму

Для вирішення проблеми довговічності проєкт MOM використовує пластини з високотехнологічної кераміки розміром 20×20 см.

Це найстійкіший спосіб зберігання даних у світі, що має два формати:

Кольоровий друк: керамічні барвники з роздільною здатністю 300 dpi для фотографій, малюнків і схем, захищені прозорою глазур'ю.

Керамічний мікрофільм: чорно-білий контрастний запис за допомогою високоенергетичного лазера. Текст зменшується до п'яти рядків на міліметр і легко зчитується за допомогою звичайної 10-кратної лупи.

Одна така пластина здатна вмістити до 5 мільйонів символів, що еквівалентно книжці на 400 сторінок, але займає в 200 разів менше місця. Матеріал стійкий до дії кислот, лугів та витримує температуру до 1300 °C.

Сіль має пластичні властивості: вона поступово заповнює порожнечі зі швидкістю 2 см на рік, природним чином закриваючи тріщини та ізолюючи архів від проникнення води та людей.

Тиск гори захищає контейнери навіть у разі настання нового льодовикового періоду з товщиною криги до 5 км.

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Три категорії контенту: що потрапить в історію

Проєкт не намагається створити повну копію Вікіпедії, оскільки знання постійно трансформуються. Його мета - зафіксувати зріз нашої епохи.

Вміст розподілено на три секції:

Автоматично зібрані дані: щоденні редакційні статті провідних газет з усіх країн світу, що дозволяє уникнути упередженості та суб'єктивізму при оцінці подій.

Інституційний вибір: наукові праці, докторські дисертації Університету Відня, описи винаходів, а також карти й координати діючих сховищ ядерних та токсичних відходів для попередження майбутніх поколінь.

Індивідуальні історії: краудсорсингові текстові внески від звичайних людей. Це приватні щоденники, історії кохання, рецепти, фотографії весіль і конфірмацій.

Куратори зазначають, що опис однієї події різними мовами та з різних точок зору є найкращим матеріалом для лінгвістів майбутнього.

Для дешифрування мов команда розробила власну версію Розетського каменю - детальний візуальний словник із тисячами зображень предметів та дій, що супроводжуються їхніми назвами.

Система токенів та науковий квест

Щоб знайти архів після повного зникнення сучасної цивілізації, розробники створили систему круглих керамічних жетонів - "карт скарбів". Їх поширюють серед учасників проєкту по всій планеті. Жетон є одночасно картою та хронометром, оскільки його загартовували при 1200 °C.

Для розшифрування карти цивілізація майбутнього повинна володіти певним рівнем знань, що виключає випадкове відкриття архіву дикунами.

Адресати послання: еволюційні вимоги

Проєкт орієнтований на суспільство, чиє мислення базується на принципі причини та наслідку.

Мартін Кунце не виключає, що одержувачами можуть стати не люди, а новий розумний вид (наприклад, нащадки сучасних єнотів) або навіть екстрасолярні цивілізації (MOM співпрацює з ініціативами, які розміщують аналогічні маркери у точках Лагранжа Сонячної системи).

Аналіз еволюції земних видів показує, що для формування технологічної цивілізації, здатної зрозуміти архів MOM, необхідне поєднання трьох абстрактних рис поведінки та трьох параметрів планети:

Психологічні риси:

допитливість (не тікати від іскри вогню, а вивчати її),

комунікація (здатність передати досвід)

альтруїзм (бажання ділитися технологією з іншими членами спільноти).

Наявність континентів: тектоніка плит дозволяє легко працювати з металами та керамікою, що вкрай складно для істот у суцільному океані.

Киснева атмосфера: високий рівень кисню забезпечує хімічні реакції окиснення, необхідні для виплавки руди.

Видимість зірок: відсутність суцільної хмарності відкриває можливість для навігації, циклічних календарів (на зразок Стоунхенджа) та розвитку вищої математики через астрономію.

Будь-яка цивілізація, яка пройшла ці етапи розвитку, зможе ідентифікувати штучне походження архіву Memory of Mankind та засвоїти уроки та досягнення минулої епохи.